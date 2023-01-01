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Нетаниягу поговорил с Сиси: что обсуждали
01.01.2023 16:23 Алина Груднева

Нетаниягу поговорил с Сиси: что обсуждали

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу провел переговоры с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси.

В воскресенье, 1 января, египетский лидер поздравил его со вступлением в должность.

Стороны подтвердили намерение продолжить укрепление двусторонних связей. Кроме того, они обсудили международные и региональные события.

Последний официальный визит Нетаниягу в Египет состоялся в январе 2011 года. Тогда он встретился с президентом Хосни Мубараком. Ходили слухи, что он также нанес тайный визит в страну в 2018 году.
 

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