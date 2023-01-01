



Нетаниягу поговорил с Сиси: что обсуждали

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу провел переговоры с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси.



В воскресенье, 1 января, египетский лидер поздравил его со вступлением в должность.



Стороны подтвердили намерение продолжить укрепление двусторонних связей. Кроме того, они обсудили международные и региональные события.



Последний официальный визит Нетаниягу в Египет состоялся в январе 2011 года. Тогда он встретился с президентом Хосни Мубараком. Ходили слухи, что он также нанес тайный визит в страну в 2018 году.

