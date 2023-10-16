



Нетаниягу поговорил с президентом ОАЭ: о чем договорились

Вечером, 15 октября, премьер-министр Биньямин Нетаниягу провел телефонные переговоры с президентом Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммедом бен Заидом.



Об этом сообщает пресс-служба канцелярии главы израильского правительства.



Уточняется, что стороны обсудили последние события в регионе после кровавого нападения ХАМАСа на Израиль.



Нетаниягу сказал лидеру ОАЭ, что Израиль полон решимости уничтожить ХАМАС и прилагает все усилия, чтобы избежать причинения вреда гражданским, которые не несут ответственность за зверства террористов. В завершение стороны договорились продолжить поддерживать связь.