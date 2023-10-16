Нетаниягу поговорил с президентом ОАЭ: о чем договорились
Вечером, 15 октября, премьер-министр Биньямин Нетаниягу провел телефонные переговоры с президентом Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммедом бен Заидом.
Об этом сообщает пресс-служба канцелярии главы израильского правительства.
Уточняется, что стороны обсудили последние события в регионе после кровавого нападения ХАМАСа на Израиль.
Нетаниягу сказал лидеру ОАЭ, что Израиль полон решимости уничтожить ХАМАС и прилагает все усилия, чтобы избежать причинения вреда гражданским, которые не несут ответственность за зверства террористов. В завершение стороны договорились продолжить поддерживать связь.