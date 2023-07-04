Нетаниягу поговорил с президентом Либерии: о чем шел разговор
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу встретился с президентом Либерии Джорджем Веа.
Их встреча состоялась в канцелярии главы израильского правительства в Иерусалиме.
Стороны побеседовали в частном порядке, после чего встреча состоялась в расширенном формате.
На ней обсуждались пути укрепления связей между странами, особенно в сферах инновации, сельского хозяйства и обеспечения доступности израильских знаний перед лицом проблем, стоящих перед Либерией.
Нетаниягу поблагодарил президента Либерии за твердую политическую поддержку Израиля со стороны страны и выразил надежду на дальнейшее укрепление отношений в будущем.