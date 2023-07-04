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Нетаниягу поговорил с президентом Либерии: о чем шел разговор
04.07.2023 21:11 Алина Груднева

Нетаниягу поговорил с президентом Либерии: о чем шел разговор


Премьер-министр Биньямин Нетаниягу встретился с президентом Либерии Джорджем Веа.

Их встреча состоялась в канцелярии главы израильского правительства в Иерусалиме.

Стороны побеседовали в частном порядке, после чего встреча состоялась в расширенном формате.

На ней обсуждались пути укрепления связей между странами, особенно в сферах инновации, сельского хозяйства и обеспечения доступности израильских знаний перед лицом проблем, стоящих перед Либерией.

Нетаниягу поблагодарил президента Либерии за твердую политическую поддержку Израиля со стороны страны и выразил надежду на дальнейшее укрепление отношений в будущем.

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