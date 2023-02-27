



Нетаниягу поговорил с президентом Кипра: раскрыты детали

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу провел телефонные переговоры с президентом Кипра Николаосом Христодулидисом.



Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщила пресс-служба канцелярии главы израильского правительства.



"Президент Кипра выразил соболезнования в связи с гибелью в теракте братьев Гилеля и Ягеля Янив. Лидеры поздравили друг друга со вступлением в должность, обсудили двустороннее сотрудничество между Израилем и Кипром в различных сферах", - сказано в заявлении.



Собеседники отметили, что будут работать над подготовкой трехсторонней встречи с Грецией в конце 2023 года.



В ходе разговора Нетаниягу пригласил Христодулидеса посетить Израиль.

