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Нетаниягу поговорил с президентом Кипра: раскрыты детали
27.02.2023 15:14 Алина Груднева

Нетаниягу поговорил с президентом Кипра: раскрыты детали

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу провел телефонные переговоры с президентом Кипра Николаосом Христодулидисом.

Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщила пресс-служба канцелярии главы израильского правительства.

"Президент Кипра выразил соболезнования в связи с гибелью в теракте братьев Гилеля и Ягеля Янив. Лидеры поздравили друг друга со вступлением в должность, обсудили двустороннее сотрудничество между Израилем и Кипром в различных сферах", - сказано в заявлении.

Собеседники отметили, что будут работать над подготовкой трехсторонней встречи с Грецией в конце 2023 года.
 
В ходе разговора Нетаниягу пригласил Христодулидеса посетить Израиль.
 

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