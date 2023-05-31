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Нетаниягу поговорил с новым президентом Парагвая
31.05.2023 17:27 Алина Груднева

Нетаниягу поговорил с новым президентом Парагвая

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу провел телефонные переговоры с избранным президентом Парагвая Сантьяго Пенья.

По данным пресс-службы канцелярии главы правительства, разговор состоялся вчера вечером, 30 мая.

Нетаниягу поздравил нового президента Парагвая с победой на выборах. Стороны выразили приверженность укреплению двусторонних отношений. Они также подчеркнули, что это будет способствовать инициативам в сфере экономики и процветанию обеих стран.

Израильский премьер приветствовал намерение Пенья после инаугурации вернуть посольство его страны в Иерусалим. Также стороны договорились провести личную встречу в ближайшее время, чтобы обсудить экономическое сотрудничество между государствами.

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