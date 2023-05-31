Нетаниягу поговорил с новым президентом Парагвая
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу провел телефонные переговоры с избранным президентом Парагвая Сантьяго Пенья.
По данным пресс-службы канцелярии главы правительства, разговор состоялся вчера вечером, 30 мая.
Нетаниягу поздравил нового президента Парагвая с победой на выборах. Стороны выразили приверженность укреплению двусторонних отношений. Они также подчеркнули, что это будет способствовать инициативам в сфере экономики и процветанию обеих стран.
Израильский премьер приветствовал намерение Пенья после инаугурации вернуть посольство его страны в Иерусалим. Также стороны договорились провести личную встречу в ближайшее время, чтобы обсудить экономическое сотрудничество между государствами.