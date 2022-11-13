Нетаниягу поговорил с наследным принцем Саудовской Аравии
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу готов к переговорам с наследным принцм Саудовской Аравией.
"Я поговорил с наследным принцем Бахрейна шейхом Салманом бин Хамадом аль-Халифа, который позвонил, чтобы поздравить меня с победой на выборах", - сказал он.
По его словам, разговор состоялся по поводу укрепления отношений между странами.
"Я сказал наследному принцу, что перед нами возникли огромные возможности и что я надеюсь вскоре увидеть его в Израиле", - добавил он.