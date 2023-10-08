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Нетаниягу поговорил с лидерами Украины, Германии, Великобритании, Италии
08.10.2023 16:57 Наталья Богинская

Нетаниягу поговорил с лидерами Украины, Германии, Великобритании, Италии

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу беседует с мировыми лидерами о нападениях из Газы, в том числе с президентом Украины Владимиром Зеленским, канцлером Германии Олафом Шольцем, премьер-министром Италии Джорджией Мелони и премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Об этом сообщила Канцелярия премьер-министра.

“Все лидеры выразили недвусмысленную поддержку права Израиля защищать себя настолько, насколько это необходимо”, – сообщили в канцелярии.
 

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