



Нетаниягу поговорил с лидерами Украины, Германии, Великобритании, Италии

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу беседует с мировыми лидерами о нападениях из Газы, в том числе с президентом Украины Владимиром Зеленским, канцлером Германии Олафом Шольцем, премьер-министром Италии Джорджией Мелони и премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Об этом сообщила Канцелярия премьер-министра.



“Все лидеры выразили недвусмысленную поддержку права Израиля защищать себя настолько, насколько это необходимо”, – сообщили в канцелярии.

