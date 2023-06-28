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Нетаниягу поговорил с греческим коллегой: о чем договорились
28.06.2023 15:41 Алина Груднева

Нетаниягу поговорил с греческим коллегой: о чем договорились

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу провел телефонный разговор с греческим коллегой Кириакосом Мицотакисом.

Глава правительства поздравил собеседника с победой на выборах.

"Лидеры заявили, что трехсторонняя встреча Израиль-Греция-Кипр должна быть проведена как можно скорее, и подчеркнули, что она будет касаться, среди прочего, вопроса энергетики", - сообщает канцелярия премьер-министра.

Уточняется также, что стороны договорились продолжить укрепление сотрудничества в различных областях, включая технологии и искусственный интеллект.
 

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