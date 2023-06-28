



Нетаниягу поговорил с греческим коллегой: о чем договорились

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу провел телефонный разговор с греческим коллегой Кириакосом Мицотакисом.



Глава правительства поздравил собеседника с победой на выборах.



"Лидеры заявили, что трехсторонняя встреча Израиль-Греция-Кипр должна быть проведена как можно скорее, и подчеркнули, что она будет касаться, среди прочего, вопроса энергетики", - сообщает канцелярия премьер-министра.



Уточняется также, что стороны договорились продолжить укрепление сотрудничества в различных областях, включая технологии и искусственный интеллект.

