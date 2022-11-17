Новости » Политика
Нетаниягу поговорил с Эрдоганом
17.11.2022 14:26 Ольга Белозерова

Нетаниягу поговорил с Эрдоганом

Биньямин Нетаниягу провел переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает Walla.

В ходе беседы Нетаниягу выразил соболезнования в связи с убийством граждан Турции в результате взрыва, произошедшего в Стамбуле на этой неделе, и предложил помощь Израиля в борьбе с терроризмом. Об этом сообщает Jerusalem Post.

Президент Эрдоган поблагодарил Нетаниягу и выразил соболезнования в связи с убийством израильтян в результате теракта на этой неделе в Ариэле.

Эрдоган еще раз поздравил Нетаниягу с победой на выборах. Два лидера договорились работать вместе, чтобы установить новую эру в отношениях между Турцией и Израилем.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы