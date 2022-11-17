



Нетаниягу поговорил с Эрдоганом

Биньямин Нетаниягу провел переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает Walla.



В ходе беседы Нетаниягу выразил соболезнования в связи с убийством граждан Турции в результате взрыва, произошедшего в Стамбуле на этой неделе, и предложил помощь Израиля в борьбе с терроризмом. Об этом сообщает Jerusalem Post.



Президент Эрдоган поблагодарил Нетаниягу и выразил соболезнования в связи с убийством израильтян в результате теракта на этой неделе в Ариэле.



Эрдоган еще раз поздравил Нетаниягу с победой на выборах. Два лидера договорились работать вместе, чтобы установить новую эру в отношениях между Турцией и Израилем.

