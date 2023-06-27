



Нетаниягу подтверждает поездку в Китай: США уведомили

Премьер-министр подтверждает, что он поедет в Китай, и говорит, что США постоянно в курсе его планов.



Это заявление было сделано после того, как вчера вечером о запланированной поездке сообщил Zman Yisrael, дочерний сайт The Times of Israel на иврите, и на фоне предположений о том, что визит сигнализирует о растущем нетерпении Нетаниягу по отношению к Вашингтону.



Нетаниягу встретился сегодня с делегацией членов Конгресса США и проинформировал их о предстоящей поездке, говорится в заявлении офиса премьера.

“Предстоящий визит станет четвертым визитом премьер-министра Нетаниягу в Китай. Администрация США была проинформирована об этом месяц назад”, — говорится в заявлении.



Нетаниягу также сказал делегации, что военное и разведывательное сотрудничество между Израилем и США находится на рекордно высоком уровне и что США всегда будут главным союзником Израиля.



Администрация Байдена пока отказывается пригласить его в Белый дом.



