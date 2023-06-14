



Нетаниягу поддержит назначение депутата от оппозиции в комиссию по отбору судей

В среду Кнессет назначит двух членов для представления законодательной власти в Комиссии по отбору судей, органе из девяти членов, отвечающем за назначение судей в Израиле.



С 1992 года большинство израильских правительств поддерживали предоставление одной из двух должностей в комиссии члену оппозиции, хотя это не требуется по закону.



В то время как некоторые члены Коалиции, в том числе министр юстиции Ярив Левин, стремились сохранить обе должности для фракций, лояльных правительству, премьер-министр Биньямин Нетаниягу решил поддержать назначение кандидата от оппозиции — отчасти из-за угроз со стороны лидеров оппозиции. Последние заявляют, что если коалиция не предоставит оппозиции одно место в комиссии, они откажутся от ведущихся в настоящее время переговоров по судебной реформе.



Нетаниягу созовет встречу руководителей коалиционных фракций в 9:00 в среду перед голосованием в Кнессете, после чего в 10:00 состоятся слушания фракции “Ликуд”.



Ожидается, что во время двух встреч Нетаниягу потребует, чтобы депутаты коалиции согласились голосовать в соответствии с решением правительства, несмотря на то, что голосование проводится тайно.



Ожидается, что премьер-министр также пообещает членам коалиции, что в обмен на эту уступку оппозиции правительство гарантирует продвижение по крайней мере некоторых частей плана судебной реформы в одностороннем порядке, если переговоры с оппозицией не принесут результатов и согласия.



Тайное голосование Кнессета по избранию двух представителей в комиссию по отбору судей начнется в 11:30.

