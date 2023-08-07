



Нетаниягу поддержал ШАБАК от критики со стороны своей коалиции

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу обратился к главе службы безопасности ШАБАК Ронену Бару со словами поддержки после шквала критики со стороны ультраправых членов правительства.



Нетаниягу выразил свою поддержку Бару и сотрудникам службы “за ту важную работу, которую они круглосуточно выполняют ради безопасности народа Израиля".



Заявление премьер-министра было сделано после того, как несколько депутатов коалиции осудили Бара за его слова о том, что “террористические акты израильтян-евреев подпитывают палестинский терроризм”.



Критики утверждают, что "левые идеи достигли верхушки" службы безопасности и что “высшие чиновники обороны не могут отличить врага от своего собственного народа".

