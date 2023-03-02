



Нетаниягу подал петицию в БАГАЦ против юридического советника

Биньямин Нетаниягу подал петицию в БАГАЦ после решения юридического советника Гали Бахарав-Миара запрещающего ему заниматься вопросом правовой реформы из-за судебного процесса, который ведется против него. "Наложение ограничений на премьер-министра, особенно ограничений, подразумевающих ограничение его свободы слова, фактически вредит свободе слова миллионов граждан, которые проголосовали за него на демократических выборах всего несколько месяцев назад", - заявил Нетаниягу.





Премьер-министр назвал решение юридического советника "теоретическим и надуманным конфликтом интересов" и заявил, что "это нарушение ценности важного фундаментального элемента демократического режима".



В ответ на решение Бахарав-Миара Нетаниягу даже предложил в петиции решение проблемы конфликта интересов против него: "Теоретический и отдаленный конфликт интересов может быть разрешен другим приемлемым способом (например, привлечением другого министра рядом с премьер-министром, чтобы он решал этот вопрос вместе с ним, а также установлением того, что судьи будут отбираться комитетом по назначениям судей при следующем правительстве - Они не будут обсуждать прямо или косвенно вопрос, связанный с делом, ведущимся в окружном суде в Иерусалиме, и т.д.)".



Министр юстиции Ярив Левин также отреагировал на решение Бахарев-Миара - и пошел в атаку: "Она занята написанием очередного заключения, цель которого - помешать премьер-министру высказать свою точку зрения. Оказывается, конфликт интересов - странная вещь. Выборному должностному лицу не разрешается говорить о реформе офиса юридической советника, но юридическому советнику и ее команде разрешается действовать, чтобы помешать реформе, которая напрямую затрагивает их полномочия."