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Нетаниягу поблагодарил уходящего начальника штаба ЦАХАЛа за 40 лет службы
15.01.2023 18:43 Ольга Белозерова

Нетаниягу поблагодарил уходящего начальника штаба ЦАХАЛа за 40 лет службы

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу встретился с уходящим в отставку начальником штаба ЦАХАЛа Авивом Кохави.

Нетаниягу и Кохави в ходе встречи обсудили ситуацию в ЦАХАЛе, в частности, "операции, персонал и наращивание сил". Об этом сообщает Times of Israel.

"Они обсудили основные проблемы, с которыми ЦАХАЛ столкнется в будущем", - заявили в канцелярии премьер-министра.

Также Нетаниягу поблагодарил Кохави за 40 лет военной службы и за "значительный вклад в обеспечение безопасности страны".

Завтра генерал Герци Халеви заменит Кохави на посту начальника генштаба ЦАХАЛа. 

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