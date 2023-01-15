



Нетаниягу поблагодарил уходящего начальника штаба ЦАХАЛа за 40 лет службы

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу встретился с уходящим в отставку начальником штаба ЦАХАЛа Авивом Кохави.



Нетаниягу и Кохави в ходе встречи обсудили ситуацию в ЦАХАЛе, в частности, "операции, персонал и наращивание сил". Об этом сообщает Times of Israel.



"Они обсудили основные проблемы, с которыми ЦАХАЛ столкнется в будущем", - заявили в канцелярии премьер-министра.



Также Нетаниягу поблагодарил Кохави за 40 лет военной службы и за "значительный вклад в обеспечение безопасности страны".



Завтра генерал Герци Халеви заменит Кохави на посту начальника генштаба ЦАХАЛа.