



Нетаниягу поблагодарил конгрессменов-демократов за поддержку

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу встретился в канцелярии с делегацией конгрессменов-демократов, находящихся в Израиле с визитом, спонсируемым AIPAC.



Делегацию возглавляет член Палаты представителей США от штата Джорджия Люси Макбэт.



"Я рад встрече с вами. Многие из вас бывали здесь и раньше, а некоторые из вас, возможно, прибыли впервые, чтобы укрепить наши отношения. Это очень важно для нас", - сказал Нетаниягу.



По словам главы израильского правительства, поддержка, которую Еврейское Государство получило от США, является жизненно важной.



"Поэтому я хочу поблагодарить вас от всего сердца", - добавил он.