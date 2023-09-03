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Нетаниягу поблагодарил конгрессменов-демократов за поддержку
03.09.2023 13:46 Алина Груднева

Нетаниягу поблагодарил конгрессменов-демократов за поддержку

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу встретился в канцелярии с делегацией конгрессменов-демократов, находящихся в Израиле с визитом, спонсируемым AIPAC. 

Делегацию возглавляет член Палаты представителей США от штата Джорджия Люси Макбэт.

"Я рад встрече с вами. Многие из вас бывали здесь и раньше, а некоторые из вас, возможно, прибыли впервые, чтобы укрепить наши отношения. Это очень важно для нас", - сказал Нетаниягу.

По словам главы израильского правительства, поддержка, которую Еврейское Государство получило от США, является жизненно важной.

"Поэтому я хочу поблагодарить вас от всего сердца", - добавил он.

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