Нетаниягу поблагодарил конгрессменов-демократов за поддержку
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу встретился в канцелярии с делегацией конгрессменов-демократов, находящихся в Израиле с визитом, спонсируемым AIPAC.
Делегацию возглавляет член Палаты представителей США от штата Джорджия Люси Макбэт.
"Я рад встрече с вами. Многие из вас бывали здесь и раньше, а некоторые из вас, возможно, прибыли впервые, чтобы укрепить наши отношения. Это очень важно для нас", - сказал Нетаниягу.
По словам главы израильского правительства, поддержка, которую Еврейское Государство получило от США, является жизненно важной.
"Поэтому я хочу поблагодарить вас от всего сердца", - добавил он.