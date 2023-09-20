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Нетаниягу поблагодарил Эрдогана за сотрудничество в борьбе с террором
20.09.2023 07:17 Аркадий Бочаровский

Нетаниягу поблагодарил Эрдогана за сотрудничество в борьбе с террором



Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили "развитие отношений между странами в области торговли, экономики и энергетики, а также региональные и международные вопросы, включая нормализацию отношений между Израилем и Саудовской Аравией". 

Об этом сообщила канцелярия премьер-министра. 

Нетаниягу также поблагодарил Эрдогана за "плодотворное сотрудничество между органами безопасности, которое сорвало злонамеренные намерения террористических групп нанести вред израильским туристам в Стамбуле - и спасло жизни людей". 

Нетаниягу и Эрдоган обменялись приглашениями к визитам в свои страны и договорились об их координации в ближайшее время.
 

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