



Нетаниягу поблагодарил Эрдогана за сотрудничество в борьбе с террором





Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили "развитие отношений между странами в области торговли, экономики и энергетики, а также региональные и международные вопросы, включая нормализацию отношений между Израилем и Саудовской Аравией".



Об этом сообщила канцелярия премьер-министра.



Нетаниягу также поблагодарил Эрдогана за "плодотворное сотрудничество между органами безопасности, которое сорвало злонамеренные намерения террористических групп нанести вред израильским туристам в Стамбуле - и спасло жизни людей".



Нетаниягу и Эрдоган обменялись приглашениями к визитам в свои страны и договорились об их координации в ближайшее время.

