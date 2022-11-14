



Нетаниягу планирует расширить "норвежский закон" для принятия проблемных законов

Лидер "Ликуд" Биньямин Нетаниягу планирует внедрить расширенную версию так называемого "норвежского закона", чтобы заполнить Кнессет послушными депутатами, которые не будут выступать против спорных законов, сообщает газета Haaretz со ссылкой на источники в "Ликуд".



Нетаниягу сталкивается с требованиями со стороны своих потенциальных крайне правых и ультраортодоксальных партнеров по коалиции согласиться принять ряд законопроектов, которые могут нейтрализовать независимую судебную систему Израиля и установить дополнительный религиозный контроль над израильским обществом.



Однако он опасается, что может столкнуться с противодействием некоторым из этих законов со стороны более умеренных или либеральных членов его собственной партии.



Чтобы противодействовать этому, он хочет использовать расширенную версию "норвежского закона", которая позволяет министрам отказываться от своих должностей в качестве членов Кнессета, чтобы позволить другому члену их партийного списка занять свое место в парламенте, сообщает Haaretz.



В настоящее время закон позволяет делать это до одной трети членов каждой фракции Кнессета, и Нетаниягу хочет увеличить это число.



При этом Нетаниягу сможет назначать непокорных депутатов министрами и заместителями министров, эффективно продвигая их из Кнессета, а их места займут депутаты "Ликуд", демонстрирующие полную лояльность Нетаниягу.

