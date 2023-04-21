



Нетаниягу планирует назначить депутата Кнессета Боаза Бисмута послом во Франции

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху рассматривает возможность назначения члена Кнессета Боаза Бисмута от партии “Ликуд” послом Израиля во Франции.

Однако, согласно отчету, окончательное решение по этому вопросу еще не принято.



Если Бисмут будет назначен послом, “Ликуд” получит нового депутата, а его представитель от друзской общины войдет в Кнессет. В то же время это не считается главным соображением при назначении Висмута на этот пост.



Пост посла во Франции свободен, поскольку посол Яэль Герман, назначенная бывшим премьер-министром Яиром Лапидом, объявила в феврале, что намерена уйти в отставку из-за несогласия с политикой действующего правительства. Пока замена ей не найдена, она продолжает исполнять свои обязанности.



Бисмут недавно раскритиковал Герман за то, что она не сопровождала Нетаниягу во время его визита во Францию ​​и его встречи с президентом Эммануэлем Макроном. Позже Герман ясно дала понять, такое решение было прямой директивой офиса Нетаниягу.