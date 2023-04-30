



Нетаниягу: переговоры о судебной реформе могут принести плоды

В начале еженедельного заседания Кабинета министров сегодня премьер-министр Биньямин Нетаниягу, обращаясь к переговорам о судебной реформе в резиденции президента, сказал: “Между нами также ведется всестороннее обсуждение судебной реформы, но мы прилагаем усилия, чтобы разрешить этот спор путем диалога. При доброй воле обеих сторон я убежден, что договоренности могут быть достигнуты, и я полностью поддерживаю эти усилия”.



По его словам, правительство продолжает двигаться вперед во всех сферах. “Завтра мы открываем летнюю сессию Кнессета. После того, как мы утвердим государственный бюджет в правительстве, мы утвердим бюджет в Кнессете. Этот двухлетний бюджет будет принят вместе с Законом об устройстве. Оба закона вместе принесут экономическую стабильность и подтолкнут экономику к новым достижениям“, - сказал он.



"Именно в дни экономического спада и глобальной инфляции Израиль может и должен идти вперед. Мы сделали это во время COVID, мы сделали это во время предыдущих глобальных экономических спадов, и мы сделаем это и в этот раз. Мы обеспечим экономическую стабильность, расширим конкуренцию и внедрим международные маркетинговые цепочки для снижения цен. Как всегда, конечно, мы обеспечиваем безопасность. Мы не позволим Ирану опутать нас мертвой хваткой террора. Мы работаем над этим вопросом круглосуточно, все время, даже сейчас, и мы будем продолжать действовать как наступательно и в целях защиты от агрессии Ирана и его террористических марионеток", - подчеркнул Нетаниягу.



Кроме того, Нетаниягу пообещал создать Национальную гвардию: "Это революционный шаг. Наряду с привлечением бюджета в миллиарды шекелей для добавления тысяч полицейских, все это делается для восстановления личной безопасности всех граждан Израиля, в том числе в арабском секторе".

"Конечно, вокруг этого стола министров кипит бурная деятельность, каждый работает в своей области, в областях, которые затрагивают всех граждан Израиля. На следующих заседаниях правительства я попрошу министров и министерства представить основные цели их министерств и представить обновленную информацию о ходе достижения этих целей. Мы открываем летнюю сессию, и мы собираемся очень усердно работать для граждан Израиля", - сказал премьер-министр.



