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Нетаниягу: переговоры должны быть без предварительных условий и оправданий
21.02.2023 18:58 Алина Груднева

Нетаниягу: переговоры должны быть без предварительных условий и оправданий

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу призвал к переговорам относительно правовой реформы.

"Народ Израиля, пришло время говорить", - сказал он, отметив, что поддерживает диалог для того, чтобы достичь договоренностей или, по крайней мере, свести к минимуму разногласия.

"Это требует лидерства и национальной ответственности со стороны лидеров оппозиции. К сожалению, с другой стороны до сих пор никто не поднялся ", - подчеркнул он.

По словам Нетаниягу, переговоры относительно реформы проводиться "без предварительных условий и оправданий". 

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