



Нетаниягу: переговоры должны быть без предварительных условий и оправданий

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу призвал к переговорам относительно правовой реформы.



"Народ Израиля, пришло время говорить", - сказал он, отметив, что поддерживает диалог для того, чтобы достичь договоренностей или, по крайней мере, свести к минимуму разногласия.



"Это требует лидерства и национальной ответственности со стороны лидеров оппозиции. К сожалению, с другой стороны до сих пор никто не поднялся ", - подчеркнул он.



По словам Нетаниягу, переговоры относительно реформы проводиться "без предварительных условий и оправданий".