Нетаниягу перед Шаббатом: продолжаем
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу перед Шаббатом лаконично прокомментировал "Щит и стрела" в Газе.
"Шаббат Шалом. Продолжаем", - лаконично написал он.
Нетаниягу опубликовал короткое видео, на котором подведены итоги первых дней операции.
В частности, на ролике показаны удары по объектам террористов "Исламского джихада", фото ликвидированных высокопоставленных членов террористической организации.
Коротко показана работа в штабе Кирия в Тель-Авиве и встречи с лидерами других стран на этой неделе.
ממשיכים. שבת שלום 🇮🇱 pic.twitter.com/WxSeyvqX6C— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) May 12, 2023