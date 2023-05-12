



Нетаниягу перед Шаббатом: продолжаем

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу перед Шаббатом лаконично прокомментировал "Щит и стрела" в Газе.



"Шаббат Шалом. Продолжаем", - лаконично написал он.



Нетаниягу опубликовал короткое видео, на котором подведены итоги первых дней операции.



В частности, на ролике показаны удары по объектам террористов "Исламского джихада", фото ликвидированных высокопоставленных членов террористической организации.



Коротко показана работа в штабе Кирия в Тель-Авиве и встречи с лидерами других стран на этой неделе.

