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Нетаниягу перед Шаббатом: продолжаем
12.05.2023 16:30 Алина Груднева

Нетаниягу перед Шаббатом: продолжаем

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу перед Шаббатом лаконично прокомментировал "Щит и стрела" в Газе.

"Шаббат Шалом. Продолжаем", - лаконично написал он.

Нетаниягу опубликовал короткое видео, на котором подведены итоги первых дней операции.

В частности, на ролике показаны удары по объектам террористов "Исламского джихада", фото ликвидированных высокопоставленных членов террористической организации.

Коротко показана работа в штабе Кирия в Тель-Авиве и встречи с лидерами других стран на этой неделе.
 

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