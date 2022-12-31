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Нетаниягу: Папа Бенедикт XVI был великим духовным лидером
31.12.2022 20:30 Алина Груднева

Нетаниягу: Папа Бенедикт XVI был великим духовным лидером


Премьер-министр Биньямин Нетаниягу выразил соболезнования христианскому миру в связи с кончиной Папы Бенедикта XVI. 

Соответствующее заявление он сделал 31 декабря.

"Я выражаю искренние соболезнования христианскому миру от имени всех граждан Израиля в связи с кончиной Папы Бенедикта XVI", - сказал он.

По словам Нетаниягу,  Папа Бенедикт XVI был великим духовным лидером и всем сердцем посвятил себя историческому примирению между католической церковью и еврейским миром.

"Во время моей встречи с ним он тепло говорил об общем наследии христианства и иудаизма и общих ценностях, которые это наследие дало всему человечеству. Мы будем помнить его как настоящего друга Государства Израиль и еврейского народа", - резюмировал Нетаниягу.

 

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