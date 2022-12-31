



Нетаниягу: Папа Бенедикт XVI был великим духовным лидером



Премьер-министр Биньямин Нетаниягу выразил соболезнования христианскому миру в связи с кончиной Папы Бенедикта XVI.



Соответствующее заявление он сделал 31 декабря.



"Я выражаю искренние соболезнования христианскому миру от имени всех граждан Израиля в связи с кончиной Папы Бенедикта XVI", - сказал он.



По словам Нетаниягу, Папа Бенедикт XVI был великим духовным лидером и всем сердцем посвятил себя историческому примирению между католической церковью и еврейским миром.



"Во время моей встречи с ним он тепло говорил об общем наследии христианства и иудаизма и общих ценностях, которые это наследие дало всему человечеству. Мы будем помнить его как настоящего друга Государства Израиль и еврейского народа", - резюмировал Нетаниягу.



