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Нетаниягу: после пересмотра комитета по назначениям судей мы остановимся
06.08.2023 18:53 Евгения Маркова

Нетаниягу: после пересмотра комитета по назначениям судей мы остановимся

В интервью Bloomberg премьер-министр Биньямин Нетаниягу предположил, что его правительство не будет продвигать дальнейший закон о пересмотре судебной системы после принятия законопроекта о переформировании Комитета по назначению судей.

“В основном это то, что осталось – другие вещи, я думаю, мы не должны издавать в законодательстве”, – сказал Нетаниягу.

Премьер-министр назвал БАГАЦ “возможно, самым активным судебным органом на планете”.

“Должен быть баланс. Это то, что мы пытаемся восстановить”, – сказал он.

“Я абсолютно уверен, что Израиль выйдет стабильным, успешным и демократическим – по крайней мере, таким же демократичным и, на мой взгляд, даже более демократичным. Я не думаю, что мы разорвем страну на части, я не думаю, что у нас будет гражданская война”, – добавил глава правительства.

Нетаниягу также надеется, что Израиль не ждет “конституционный кризис”. 

“Я думаю, что есть способ достичь справедливого компромисса, что я и пытаюсь сейчас сделать”, – отметил премьер.

Он также опроверг предупреждения об экономических последствиях судебной реформы, призвав иностранных инвесторов продолжать размещать свои средства в Израиле.

“На краткосрочных рынках царит шум”, – подчеркнул Нетаниягу. “На долгосрочных рынках есть ясность”.

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