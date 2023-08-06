



Нетаниягу: после пересмотра комитета по назначениям судей мы остановимся

В интервью Bloomberg премьер-министр Биньямин Нетаниягу предположил, что его правительство не будет продвигать дальнейший закон о пересмотре судебной системы после принятия законопроекта о переформировании Комитета по назначению судей.



“В основном это то, что осталось – другие вещи, я думаю, мы не должны издавать в законодательстве”, – сказал Нетаниягу.



Премьер-министр назвал БАГАЦ “возможно, самым активным судебным органом на планете”.



“Должен быть баланс. Это то, что мы пытаемся восстановить”, – сказал он.



“Я абсолютно уверен, что Израиль выйдет стабильным, успешным и демократическим – по крайней мере, таким же демократичным и, на мой взгляд, даже более демократичным. Я не думаю, что мы разорвем страну на части, я не думаю, что у нас будет гражданская война”, – добавил глава правительства.



Нетаниягу также надеется, что Израиль не ждет “конституционный кризис”.



“Я думаю, что есть способ достичь справедливого компромисса, что я и пытаюсь сейчас сделать”, – отметил премьер.



Он также опроверг предупреждения об экономических последствиях судебной реформы, призвав иностранных инвесторов продолжать размещать свои средства в Израиле.



“На краткосрочных рынках царит шум”, – подчеркнул Нетаниягу. “На долгосрочных рынках есть ясность”.