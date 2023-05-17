



Нетаниягу ответил на угрозы Левина уйти в отставку



С тех пор как была приостановлена судебная реформа и отложены переговоры в резиденции президента, министр юстиции Ярив Левин не раз угрожал, что без прогресса законодательства ему нечего делать в правительстве, и что он рассмотрит вопрос об отставке со своего поста.



До сих пор премьер-министр Биньямин Нетаниягу не ответил на угрозы Левина, но сегодня утром радио Галей ЦАХАЛ появилось сообщение, что в разговоре с близкими соратниками Нетаниягу заявил, что угрозы его не трогают.



Согласно сообщению репортера Галей ЦАХАЛ Йоваля Сегева, в разговоре со своими приближенными Нетаниягу сказал: "Он постоянно угрожает, в СМИ появляются сообщения, что "Ярив Левин угрожает". Ну пусть угрожает, все в порядке, что я могу вам сказать, это не производит впечатления".





