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Нетаниягу ответил на обвинения Эрдогана
15.11.2023 19:49 Алина Груднева

Нетаниягу ответил на обвинения Эрдогана

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу раскритиковал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за его комментарии относительно Израиля.

"Он называет Израиль террористическим государством, но своими действиями поддерживает ХАМАС. Он сам обстреливал деревни в пределах Турции, потому мы не примем его нравоучений", - отметил Нетаниягу.

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Судя по всему, глава израильского правительства имел в виду атаки Анкары на курдские районы.
 

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