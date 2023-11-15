



Нетаниягу ответил на обвинения Эрдогана

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу раскритиковал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за его комментарии относительно Израиля.



"Он называет Израиль террористическим государством, но своими действиями поддерживает ХАМАС. Он сам обстреливал деревни в пределах Турции, потому мы не примем его нравоучений", - отметил Нетаниягу.



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Судя по всему, глава израильского правительства имел в виду атаки Анкары на курдские районы.

