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Нетаниягу ответил Ганцу: будем пытаться достигнуть консенсуса
24.05.2023 18:32 Алина Груднева

Нетаниягу ответил Ганцу: будем пытаться достигнуть консенсуса

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу ответил председателю "А-Махане а-Мамлхати" Бени Ганцу относительно правовой реформы.

Он во второй раз за день пообещал, что план коалиции вернется на повестку дня, а переговоры в резиденции президента будут продолжены для достижения консенсуса.

"Безусловно, мы продолжим наши усилия по достижению широкого консенсуса, насколько это возможно. Я верю, что при наличии доброй воли можно прийти к соглашениям, которые послужат интересам всех граждан Израиля", — сказал Нетаниягу.

Глава правительства вновь пообещал, что будут приложены максимальные усилия в борьбе с ростом стоимости жизни. Относительно принятого сегодня ночью госбюджета Нетаниягу отметил, что этот план "придает стабильность и импульс экономике, а также дает четыре года стабильности в нашей политике".
 

Ранее Ганц сказал, что Нетаниягу "вновь опьянен властью". Он пригрозил, что если "госпереворот под видом реформы" будет реанимирован, то оппозиция "сотрясет всю страну и остановит его".

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