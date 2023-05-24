



Нетаниягу ответил Ганцу: будем пытаться достигнуть консенсуса

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу ответил председателю "А-Махане а-Мамлхати" Бени Ганцу относительно правовой реформы.



Он во второй раз за день пообещал, что план коалиции вернется на повестку дня, а переговоры в резиденции президента будут продолжены для достижения консенсуса.



"Безусловно, мы продолжим наши усилия по достижению широкого консенсуса, насколько это возможно. Я верю, что при наличии доброй воли можно прийти к соглашениям, которые послужат интересам всех граждан Израиля", — сказал Нетаниягу.



Глава правительства вновь пообещал, что будут приложены максимальные усилия в борьбе с ростом стоимости жизни. Относительно принятого сегодня ночью госбюджета Нетаниягу отметил, что этот план "придает стабильность и импульс экономике, а также дает четыре года стабильности в нашей политике".



הבאנו בשורה גדולה לכל אזרחי ישראל >> pic.twitter.com/sTMcf0U4vY — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) May 24, 2023