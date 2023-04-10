



Нетаниягу отрицает ослабление позиции Израиля на международной арене

Нетаниягу отрицает, что он ослабляет позиции Израиля на международной арене из-за своих усилий по реформированию судебной системы.



Он утверждает, что европейские лидеры, с которыми он недавно встречался, говорят ему положительные вещи наедине, но потом говорят по-другому, когда они не за закрытыми дверями.



“Когда я встречаюсь с лидерами Великобритании, Франции, Германии и Италии — что я и делал в последнее время — то, что они говорят мне за закрытыми дверями, в отличие от встреч, когда там присутствуют другие люди, отражает совершенно другое взаимодействие”, — говорит премьер-министр.



"После этого, знаете, для проформы, - говорит он, - эти лидеры должны подчеркнуть свое "я верю" в решение о двух государствах для двух народов. Каждый должен сказать это, и сказать что-то о судебной "реформе".

