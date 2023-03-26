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Нетаниягу отрицает неуважение к суду
26.03.2023 19:47 Ирина Демьянова

Нетаниягу отрицает неуважение к суду

Премьер-министр Нетаниягу ответил на петицию, в которой утверждалось, что он неуважительно относится к БАГАЦ.

“Решение по этому вопросу не входит в компетенцию суда”, - написано в ответе.

Адвокат премьер-министра утверждает, что суд не имеет полномочий рассматривать этот вопрос и поэтому должен отклонить иск.

Майкл Рабило ссылается на противоречивый закон, принятый на прошлой неделе, чтобы помешать суду приказать Нетаниягу взять самоотвод, хотя юридический советник Гали Бахарав-Миара уточнила, что премьер-министру запрещено иметь дело с правительственной судебной перестройкой из-за потенциального влияния на продолжающийся судебный процесс. по обвинению в коррупции.

"Это серьезная попытка втянуть судебную систему в политическую суматоху и заставить ее принимать незаконные решения, противоречащие решениям представительных демократических институтов, без явных полномочий в законе", — говорит он.

Рабило добавляет: "Никакие словесные игры не могут скрыть тот факт, что здесь имеет место попытка искоренить суверенитет народа и осуществить переворот под прикрытием суда".

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