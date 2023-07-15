



Нетаниягу отправили в приемный покой больницы Шиба: что произошло

В субботу, 15 июля, премьер-министра Биньямина Нетаниягу прибыл в приемный покой медицинского центра "Шиба" в Рамат-Гане.



"Премьер-министр недавно прибыл в медицинский центр "Шиба". Он чувствует себя хорошо, проходит медицинское обследование", - подтвердила канцелярия главы правительства.



Нетаниягу доставлен кортежем под усиленной охраной. Версия о том, что он прибыл в больницу на вертолете не подтвердилась.



Некоторые источники утверждали, будто глава правительства внезапно потерял сознание и упал, ударившись головой. Позже появилась информация о том, что он испытывал сильную боль в груди. Супруга премьер-министра Сара и его сын Авнер находятся рядом с ним.



В канцелярии позже уточнили, что накануне Нетаниягу, несмотря на сильную жару, побывал на озере Кинерет. На утро он почувствовал недомогание. На фоне легкого головокружения личный врач посоветовал ему обратиться за помощью в "Шиба".



Предварительные результаты анализов не показали никаких отклонений. Первоначальная оценка врачей - обезвоживание. Глава правительства продолжает плановое обследование. Повода для передачи полномочий в настоящее время нет.



По данным 12-го канала, анализы также не показали признаков нарушения сердечного ритма. После прохождения обследования будет принято решение о том, оставить ли его для наблюдения и дальнейшего лечения или отпустить домой.





Предыдущая госпитализация премьер-министра в больницу была во время празднования Йом-Кипур. Ему тогда стало плохо во время молитвы в синагоге. В тот раз Нетаниягу прошел ряд анализов и компьютерную томографию. Через сутки его отпустили домой.