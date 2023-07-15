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Нетаниягу отправили в приемный покой больницы Шиба: что произошло
15.07.2023 17:00 Алина Груднева

Нетаниягу отправили в приемный покой больницы Шиба: что произошло

В субботу, 15 июля, премьер-министра Биньямина Нетаниягу прибыл в приемный покой медицинского центра "Шиба" в Рамат-Гане.

"Премьер-министр недавно прибыл в медицинский центр "Шиба". Он чувствует себя хорошо, проходит медицинское обследование", - подтвердила канцелярия главы правительства.

Нетаниягу доставлен кортежем под усиленной охраной. Версия о том, что он прибыл в больницу на вертолете не подтвердилась. 

Некоторые источники утверждали, будто глава правительства внезапно потерял сознание и упал, ударившись головой. Позже появилась информация о том, что он испытывал сильную боль в груди. Супруга премьер-министра Сара и его сын Авнер находятся рядом с ним.

В канцелярии позже уточнили, что накануне Нетаниягу, несмотря на сильную жару, побывал на озере Кинерет. На утро он почувствовал недомогание. На фоне легкого головокружения личный врач посоветовал ему обратиться за помощью в "Шиба".

Предварительные результаты анализов не показали никаких отклонений. Первоначальная оценка врачей - обезвоживание. Глава правительства продолжает плановое обследование. Повода для передачи полномочий в настоящее время нет.

По данным 12-го канала, анализы также не показали признаков нарушения сердечного ритма. После прохождения обследования будет принято решение о том, оставить ли его для наблюдения и дальнейшего лечения или отпустить домой.


Предыдущая госпитализация премьер-министра в больницу была во время празднования Йом-Кипур. Ему тогда стало плохо во время молитвы в синагоге. В тот раз Нетаниягу прошел ряд анализов и компьютерную томографию. Через сутки его отпустили домой.

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