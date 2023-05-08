



Нетаниягу отозвал иск против журналиста Бена Каспита

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и журналист Бен Каспит достигли соглашения между собой по иску о клевете против Каспита.



Нетаниягу согласился отозвать свой иск в обмен на публикацию разъяснения Каспита о том, что он не намеревался приписывать Нетаниягу акт взяточничества.



В разъяснении Каспит напишет, что в опубликованной им колонке он не хотел сказать, что премьер-министр дал взятку Амит Мерари или ее партнеру Эялю Инону, и сегодня он так не думает.



В свете достигнутого соглашения упомянутый иск будет удален, судья не будет выносить постановление о выплате расходов или компенсации Нетаниягу.