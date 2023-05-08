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Нетаниягу отозвал иск против журналиста Бена Каспита
08.05.2023 14:11 Аркадий Бочаровский

Нетаниягу отозвал иск против журналиста Бена Каспита

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и журналист Бен Каспит достигли соглашения между собой по иску о клевете против Каспита.

Нетаниягу согласился отозвать свой иск в обмен на публикацию разъяснения Каспита о том, что он не намеревался приписывать Нетаниягу  акт взяточничества.

В разъяснении Каспит напишет, что в опубликованной им колонке он не хотел сказать, что премьер-министр дал взятку Амит Мерари или ее партнеру Эялю Инону, и сегодня он так не думает.

В свете достигнутого соглашения упомянутый иск будет удален, судья не будет выносить постановление о выплате расходов или компенсации Нетаниягу.

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