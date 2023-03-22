



Нетаниягу отменил свое участие в мероприятии из-за протестующих

Сотни протестующих против судебной реформы провели сегодня, в среду, 22 марта, митинг в Тель-Авиве перед зданием музея Эрец Исраэль, где проходит конференция земельного управления Израиля. На конференции было запланировано появление и выступление премьер-министра Биньямина Нетаниягу.



Протестующие заблокировали движение у музея, в ожидании прибытия главы правительства.



Однако Нетаниягу принял решение отказаться от участия в конференции. Это уже в третий раз премьер-министр отменил запланированное участие в публичном мероприятии в результате протестов против судебной реформы.



Министр юстиции Ярив Левин также должен был выступить на сегодняшнем мероприятии и тоже отменил свое участие.



Представитель офиса Левина заявил, что присутствие министра было отменено из-за его плотного графика, отрицая, что причиной отмены стала демонстрация протестующих.



Услышав новость о том, что Нетаниягу отменил свое сегодняшнее выступление на конференции, протестующие стали выкрикивать: “Он сбегает из каждого места, куда его приглашают”, “Он не придет, потому что он трус”.



Также сегодня колонна автомобилей, с протестующими против судебной реформы, направилась к Кнессету для проведения митинга протеста из-за запланированного в законодательной комиссии голосования по направлению законопроекта о комиссии по назначениям судей на пленум Кнессета для второго и третьего голосований.



Полиция перекрыла дороги вокруг Кнессета в ожидании протестов.



