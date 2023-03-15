



Нетаниягу отложил вылет в Берлин из-за обсуждения судебной реформы

Согласно источникам в канцелярии премьер-министра, рейс премьер-министра Биньямина Нетаниягу, который должен был вылететь в 17:00, задерживается до 22:00. У Нетаниягу есть два неотложных вопроса, которые он решает сегодня в Кнессете в Иерусалиме: признаки прогресса в переговорах по судебной реформе и инцидент с безопасностью на севере.



Поездка уже была сокращена из-за инцидента с безопасностью, а его возвращение в Израиль было перенесено.



Еврейские СМИ сообщают, что Нетаниягу в настоящее время находится в Кнессете вместе с высокопоставленными фигурами коалиции, в том числе с председателем Комитета Кнессета по законодательству и Конституции Симхой Ротман, лидером ШАС Арье Дери, министром по стратегическим вопросам Роном Дермером и министром образования Йоавом Кишем.



Ynet сообщает, что обсуждения связаны с “напряженностью в коалиции” перед возможным смягчением предложения о капитальном ремонте. Ранее лидер религиозного сионизма Бецалель Смотрич объявил, что прерывает свою поездку в Америку, чтобы принять участие в переговорах о возможном компромиссе по пересмотру судебной системы.



Этот план вызвал массовые протесты и оппозицию со стороны ряда юридических, общественных, деловых и международных лидеров, которые опасаются, что он нанесет ущерб демократии, экономике и безопасности Израиля.