



Нетаниягу отложил встречу с Ганцем

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и председатель государственного лагеря Бенни Ганц должны были встретиться вчера вечером в Кирие в Тель-Авиве. Встреча, однако была отложена до в 11:00 11 октября.



Ликуд заявил, что встреча была отложена в связи с продлением консультаций по вопросам безопасности и работы кабинета безопасности. До этого партия сообщила, что Нетаниягу пригласил Ганца на встречу и добавил: "Есть большие успехи в деле создания правительства единства".



Вчера днем главы властей юга страны обратились с письмом к премьер-министру Нетаниягу, в котором призвали к немедленному созданию чрезвычайного правительства.



"Мы, главы местных властей юга страны, имеющие дело с ракетными обстрелами наших поселений, проникновением террористов, множеством убитых и погибших, пропавших без вести, похищенных и раненых, призываем Вас в это трудное для народа и государства Израиль время создать национальное чрезвычайное правительство".