



Нетаниягу отложил визит в ОАЭ на фоне скандала вокруг Бен-Гвира

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу был вынужден отложить запланированный визит в ОАЭ после того, как министр внутренней безопасности посетил сегодня Храмовую гору.



Об этом сообщает 12-й канал израильского ТВ.



Поездка Нетаниягу в качестве нового главы израильского правительства в Абу-Даби была запланирована на следующую неделю.



Он собирался встретиться с наследным принцем и правителем эмиратов Мохаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. По официальной версии, визит был отложен на более поздний срок, чтобы позволить новому правительству проработать все детали для обеспечения успешной поездки.



Объявление было сделано спустя несколько часов после восхождения Бен-Гвира на Храмовую гору, которую осудили многие страны, в том числе, и ОАЭ.

