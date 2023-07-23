



Нетаниягу отложил государственные визиты на Кипр и в Турцию из-за операции

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу откладывает свою поездку на Кипр и в Турцию, запланированную на эту неделю после того, как ночью его госпитализировали из-за операции по установке кардиостимулятора.



Об этом сообщают ивритские СМИ.



“После того, как Нетаниягу прошел медицинскую процедуру, возникла необходимость в последующем наблюдении в течение нескольких недель. Государственные визиты были отложены”, — сообщили в канцелярии премьер-министра, пишет Walla.

