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Нетаниягу отложил государственные визиты на Кипр и в Турцию из-за операции
23.07.2023 11:34 Ирина Демьянова

Нетаниягу отложил государственные визиты на Кипр и в Турцию из-за операции

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу откладывает свою поездку на Кипр и в Турцию, запланированную на эту неделю после того, как ночью его госпитализировали из-за операции по установке кардиостимулятора.

Об этом сообщают ивритские СМИ.

“После того, как Нетаниягу прошел медицинскую процедуру, возникла необходимость в последующем наблюдении в течение нескольких недель. Государственные визиты были отложены”, — сообщили в канцелярии премьер-министра, пишет Walla.
 

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