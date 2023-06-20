



Нетаниягу: Открыты все варианты в ответ на теракт возле Эли

После смертоносной террористической атаки в Самарии премьер-министр Биньямин Нетаниягу предупредил, что “открыты все варианты” для ответа на нападение.



“За последние несколько месяцев мы уже доказали, что сведем счеты со всеми убийцами без исключения”, – сказал премьер-министр в видеообращении через несколько часов после теракта, в котором четыре человека были убиты и несколько ранены.



“Всякий, кто причиняет нам вред, находится либо в тюрьме, либо в могиле. Так будет и здесь”, – говорит он. “Мы продолжим бороться с террором в полную силу и победим его”.