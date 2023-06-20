Нетаниягу: Открыты все варианты в ответ на теракт возле Эли
После смертоносной террористической атаки в Самарии премьер-министр Биньямин Нетаниягу предупредил, что “открыты все варианты” для ответа на нападение.
“За последние несколько месяцев мы уже доказали, что сведем счеты со всеми убийцами без исключения”, – сказал премьер-министр в видеообращении через несколько часов после теракта, в котором четыре человека были убиты и несколько ранены.
“Всякий, кто причиняет нам вред, находится либо в тюрьме, либо в могиле. Так будет и здесь”, – говорит он. “Мы продолжим бороться с террором в полную силу и победим его”.
היום סמוך ליישוב עלי התבצע פיגוע נפשע ומזעזע. מעומק ליבי אני שולח תנחומים למשפחות הנרצחים, ה' יקום דמם ואני שולח בשם העם כולו איחולי החלמה לפצועים.— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) June 20, 2023
כוחותינו פועלים עכשיו בשטח כדי לבוא חשבון עם המרצחים. אנחנו כבר הוכחנו בחודשים האחרונים שאנחנו באים חשבון עם כל המרצחים, בלי יוצא… pic.twitter.com/Yqs1Wtnalo