



Нетаниягу отказался от участия в саммите JFNA из-за запланированных протестов

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу отменил запланированное в воскресенье вечером выступление на Генеральной Ассамблее еврейских федераций Северной Америки в Тель-Авиве на фоне запланированных протестов против приостановленной правительством программы судебной реформы.



“Премьер сообщил нам, что не сможет присутствовать на сегодняшнем мероприятии, организованном Еврейскими федерациями Северной Америки, Еврейским агентством для Израиля, Керен ха-Йесод и Всемирной сионистской организацией. Мы благодарим премьер-министра Нетаниягу за его послание о дружбе между нашими общинами и признание важной роли, которую североамериканское еврейство сыграло в построении и развитии Государства Израиль”, – говорится в заявлении организаторов конференции.



"Мы с нетерпением ждем сегодня вечером известий от президента Ицхака Герцога и желаем ему дальнейших успехов в продвижении компромиссного соглашения по судебным реформам, которое будет приемлемо для подавляющего большинства израильтян и укрепит демократические институты Израиля”, – говорят еврейские лидеры.



На прошлой неделе JFNA выпустила заявление, объясняющее, почему оно решило не бойкотировать премьер-министра, как того требуют некоторые группы.



“Из ваших писем и электронных писем мы знаем, что вы глубоко и искренне заботитесь о будущем Израиля. Мы с уважением не согласны. Возможность услышать мнение избранного президента и премьер-министра Израиля является символом достижений Израиля как современного демократического государства. Мы с нетерпением ждем встречи с этими официальными лицами в связи с этим историческим событием”, – говорится в заявлении JFNA.



“Учитывая огромную важность дебатов и их последствия для евреев во всем мире, мы понимаем, что некоторые предпочтут воспользоваться этим правом на Генеральной Ассамблее. Мы сделаем все возможное, чтобы наши посетители и специалисты по безопасности уважали этих протестующих, и ожидаем, что любые протестующие будут уважать наших участников, не мешая их возможности присутствовать на мероприятии, участвовать или слушать выступающих”, – добавили в организации.