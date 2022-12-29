



Нетаниягу отказался от традиционной церемонии передачи власти

Лидер "Ликуда" Биньямин Нетаниягу отказался от участия в традиционной церемонии передачи премьерского поста, и примет участие только в брифинге вместе с уходящим премьер-министром Яиром Лапидом.



Об этом сообщает Times of Israel.



По информации прессы, ни офис Лапида, ни офис Нетаниягу не настаивали на традиционной церемонии и что они пропустят вежливую передачу власти после приведения к присяге нового правительства.



Нетаниягу отказался от подобной церемонии, когда Нафтали Беннет занял пост премьер-министра Израиля в июне 2021 года, и провел с ним только короткую 30-минутную переходную встречу. Переговоры закончились без традиционных рукопожатия и фотосессии.



