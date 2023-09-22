



Нетаниягу отказал Зеленскому в предоставлении систем ПВО Украине

Для украинцев встреча президента Украины Зеленского с премьер-министром Нетаниягу в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН была выбором по умолчанию. Если на встречу украинцы шли с оптимизмом и "ожидали многого от Израиля", то к концу встречи они были разочарованы отказом Нетаниягу предоставить Киеву системы ПВО в контексте его войны с Россией. Об этом пишет газета “Маарив”.



После того как украинская сторона согласилась на встречу в кулуарах Генеральной Ассамблеи, представители обоих лидеров провели подготовительные встречи в начале этой недели. После этого советники покинули зал, и оба лидера остались говорить один на один.

"Это не было запланировано, и это главная, важная часть", – считают источники издания.



Зеленский проинформировал Нетаниягу о российских авиаударах, некоторые из которых наносятся беспилотниками иранского производства. Как впервые сообщила газета “Маарив”, Зеленский попросил Нетаниягу изменить политику Израиля и поставить украинской армии системы защиты от баллистических ракет.



Источники, участвовавшие в беседе, сообщили, что Нетаниягу отклонил эту просьбу, объяснив это сложностями, которые создают отношения Израиля с Россией. Точнее, речь идет о договоренности Израиля с Москвой о том, что каждая из сторон должна воздерживаться от поставок оружия противникам другой стороны. Де-факто это означает, что до тех пор, пока Москва не продает оружие Ирану, Израиль не может продавать его Украине.



В то же время Нетаниягу пообещал увеличить объем гуманитарной помощи Украине, причем израильская сторона подчеркнула, что в ходе переговоров стороны достигли прогресса.



"Нетаниягу пояснил, что Израиль будет продолжать помогать Украине в гуманитарных вопросах, в том числе в решении проблемы противопехотных мин", – говорится в сообщении офиса Нетаниягу.



С украинской стороны, по словам источников, "лидеры двух стран обсудили важные двусторонние вопросы, включая сотрудничество в области гражданской обороны и защиты человеческой жизни". Украинский президент выразил обеспокоенность по поводу все более тесного военного сотрудничества между Ираном и Россией и попросил Нетаниягу поддержать украинскую формулу мира".



Как стало известно "Маарив", помимо встречи Нетаниягу и Зеленского, директор Совета национальной безопасности Цахи Ханегби встретился с главой администрации Зеленского Андреем Ермаком. Кроме того, министр по стратегическим вопросам Рон Дермер встретился с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.