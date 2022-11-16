



Нетаниягу отказал Смотричу в посту министра обороны



Встреча между назначенным Биньямином Нетаниягу и религиозных сионистов я Бецалелем Смотричем состоялась вечером 15 ноября в Кнессете по окончании торжественной церемонии приведения к присяге 25-го состава Кнессета.



Нетаниягу заявил, что она "прошла в хорошей атмосфере". Однако стало известно, что бреши еще не закрыты, и встреча не помогла, по крайней мере, на данный момент, решить проблему, которые мешают созданию 37-го правительства.



Смотрич дал понять Нетаниягу, что его интересует один из двух основных портфелей - финансов или обороны, и что он не намерен отступать от своих требований. Нетаниягу предложил ему другие посты, после того как объяснил ему, что намерен сохранить пост министра обороны для Ликуда.



Политические источники, осведомленные о деталях переговоров, говорят, что, похоже, Смотрич не намерен уступать в этом вопросе и, по их словам, он "пойдет до конца".