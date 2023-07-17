



Нетаниягу: отказ служить противоречит демократии и незаконен

В начале заседания кабинета министров в понедельник премьер-министр Биньямин Нетаниягу сделал предупреждение военным резервистам, угрожая отказаться от службы в знак протеста против судебных реформ, заявив: “Подстрекательство к отказу и сам отказ противоречат демократии и закону”.



Нетаниягу также пожелал скорейшего выздоровления жертвам воскресного теракта возле перекрестка Текоа в Гуш-Эционе.



"Желаю полного и скорейшего выздоровления семье, и, как мы и обещали, каждый, кто причинит нам вред, окажется либо в тюрьме, либо в могиле, - сказал премьер. - Сегодня правительство утвердит беспрецедентный план борьбы с разрушением наследия в Иудее и Самарии. В любом месте Иудеи и Самарии, если вы просто воткнете мотыгу, вы откроете для себя историю".



