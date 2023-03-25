



Нетаниягу: отказ подчиняться приказам переходит все красные линии

Феномен солдат и резервистов, отказывающихся подчиняться приказам в знак протеста против плана судебной реформы, может разрушить государство, заявил премьер-министр Биньямин Нетаниягу журналистам в Лондоне .



“Сдаться такой угрозе — это экзистенциальная угроза государству Израиль”, — сказал Нетаниягу.



Он добавил , что использование отказа подчиняться приказам в качестве политического инструмента начинается слева, но может перейти и вправо .



“Это не закончится с одной стороны, это будет идти из стороны в сторону. Этот вопрос меня очень волнует. Это очень серьезная проблема“, — сказал он.

Руководители органов безопасности должны занять твердую позицию против явления отказа.



"Государство не может существовать без армии . У вас не будет государства. Это очень просто. Здесь перейдены все красные линии", - подчеркнул он.



Хотя глава правительства был в Лондоне, он сослался на внутренние беспорядки дома из-за его плана пересмотра судебной системы, который вызвал огромный протест, в том числе среди резервистов. Последние предупредили, что они прекратят свою волонтерскую службу.



Высокопоставленные военные чиновники, в том числе министр обороны Йоав Галант, предупредили Нетаниягу, что такой отказ представляет угрозу безопасности, и попросили его временно приостановить судебную реформу.



В пятницу около 200 старших пилотов-истребителей израильских ВВС приостановили свою активную службу в резерве, поскольку движение отказа растет.



На Нетаниягу оказывается дополнительное давление, чтобы он приостановил процесс реформ из-за предстоящего периода праздников, особенно Дня памяти погибших солдат Израиля и празднования 75-й годовщины независимости. Семьи погибших особенно опасаются, что реформа омрачит мероприятия, посвященные Дню памяти.



Нетаниягу сказал: “Даже если я остановлю [работу над] законодательством, те, кто хочет устроить провокацию в День памяти, сделают это”.



Нетаниягу сказал, что он выступал против соглашений Осло 1993 и 1995 годов, а также плана размежевания 2005 года. Он объяснил, что никогда не политизировал смерть своего брата Йони, убитого в 1976 году во время дерзкой операции по спасению заложников в Энтеббе.



Он объяснил, что павшие солдаты никогда не должны фигурировать в кадре. — Я никогда не говорил, что ты оскорбляешь Йони.



Нетаниягу дал отпор противникам своего плана реформ, объяснив, что это укрепит демократию.

