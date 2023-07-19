



Нетаниягу: отказ от службы угрожает безопасности страны



Премьер-министр Биньямин Нетаниягу прокомментировал вчера протесты против судебной реформы и угрозы резервистов отказаться от службы.



"Я услышал голос общественности и внимательно к этому отношусь", - сказал премьер-министр Нетаниягу в начале заседания кабинета министров. "Мы все заботимся о будущем нашей страны, мы все гордо несем наш флаг, мы все боремся за защиту Израиля как еврейского и демократического государства, и мы все знаем, что другой страны у нас нет. Но мы не согласны с тем, как это сделать. Именно поэтому мы пришли на избирательные участки".



"Я говорю здесь и сейчас - Государство Израиль было и останется демократической страной", - заявил Нетаниягу. "Корректировка оснований разумности, которую совсем недавно поддержали высокопоставленные юристы и высокопоставленные представители оппозиции и которая основана на проекте действующего судьи Верховного суда, не только не разрушит демократию, но и укрепит ее. Утверждение, будто израильская демократия рухнет из-за поправки на основания разумности, - это оторванное от реальности заявление, призванное напугать общественность".



В заключение Нетаниягу сказал: "При демократии военные подчиняются правительству, а не наоборот, в то время как при военном режиме правительство подчиняется военным или, точнее, группе внутри военных. В этом принципиальное отличие демократии от военного режима. Подстрекательство к отказу от службы и сам отказ противоречат демократии и закону. Это верно для любой демократии, но в нашем случае отказ напрямую угрожает безопасности всех израильских граждан. Он подрывает сдерживание и играет на руку нашим врагам, которое может легко перерасти в агрессию против нас, и подрывает дисциплину в армии, которая является основой существования армии".

