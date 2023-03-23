



Нетаниягу отдал особое распоряжение в связи с демонстрацией в Бней-Браке

В рамках Дня борьбы противников правовой реформы организации протеста проводят демонстрацию в городе Бней-Брак. Премьер-министр Нетаниягу поручил секретарю правительства Йосси Фоксу проследить за тем, чтобы ультраортодоксальная общественность не была втянута в провокацию и дело не дошло до столкновений.



Нетаниягу приказал Фоксу: Проследите, чтобы ультраортодоксы не вступали в конфронтацию с протестующими. Среди прочего, Нетаниягу попросил Фокса поговорить с лидерами ультраортодоксальных партий, лидерами общественного мнения и раввинами ультраортодоксальной общины, чтобы убедиться, что жители Бней-Брака не столкнутся с протестующими. Среди прочего, премьер-министр высоко оценил призыв раввина Эдельштейна и других лидеров ультраортодоксальной общины, которые приказали своим ученикам вести себя терпеливо.

