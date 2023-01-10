



Нетаниягу отчитал Фогеля: мы не арестовываем лидеров оппозиции

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу отреагировал на призыв призыв Цвики Фогеля арестовать Яира Лапида и Бени Ганца за "государственную измену и подстрекательства".



Он отчитал его и депутата от "Оцма Йеудит" Альмога Коэна и раскритиковал оппозицию.



"В демократической стране мы не арестовываем глав оппозиции. Так же, как мы не называем министров нацистами и еврейское правительство Третьим рейхом, мы не поощряем гражданские бунты", - сказал Нетаниягу в разговоре с президентом Ицхаком Герцогом.



Накануне председатель "А-Махане а-мамлахти" Бени Ганц, критикуя план правовой реформы, сказал, что тот может привести к "гражданской войне". Он призвал израильтян массово выходить на демонстрации.



Вторя Ганцу, Лапид сказал, что такие реформы "уничтожают демократию". Относительно слов Фогеля он отметил, что такие заявления являются демонстрацией того, "как демократия разваливается за один день".