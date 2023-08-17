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Нетаниягу освистали на церемонии запуска трамвая в Тель-Авиве | Фото: Facebook
17.08.2023 16:23 Ирина Демьянова

Нетаниягу освистали на церемонии запуска трамвая в Тель-Авиве

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу перерезал ленточку на церемонии открытия первого этапа долгожданного трамвая в Тель-Авиве.

"Те, кто нас поддерживает, и те, кто против нас - все будут пользоваться этим трамваем. Мы обещали развить соединение между городами, транспорт внутри городов и даже между странами — и все три аспекта мы развиваем", — говорит он в комментариях на одном из концов трамвайной линии в Петах-Тикве.

"Это праздничный день для Израиля. Сегодня мы воплощаем в жизнь наше видение развития общественного транспорта – мы обещали и делаем", - добавил он.

Некоторые протестующие против судебной реформы собрались на месте выступления премьера: кричали ​​и освистывали его, пока он говорил.
 

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