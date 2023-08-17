



Нетаниягу освистали на церемонии запуска трамвая в Тель-Авиве

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу перерезал ленточку на церемонии открытия первого этапа долгожданного трамвая в Тель-Авиве.



"Те, кто нас поддерживает, и те, кто против нас - все будут пользоваться этим трамваем. Мы обещали развить соединение между городами, транспорт внутри городов и даже между странами — и все три аспекта мы развиваем", — говорит он в комментариях на одном из концов трамвайной линии в Петах-Тикве.



"Это праздничный день для Израиля. Сегодня мы воплощаем в жизнь наше видение развития общественного транспорта – мы обещали и делаем", - добавил он.



Некоторые протестующие против судебной реформы собрались на месте выступления премьера: кричали ​​и освистывали его, пока он говорил.

