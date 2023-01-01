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Нетаниягу осудил высказывание раввина в отношении Оханы
01.01.2023 20:44 Алина Груднева

Нетаниягу осудил высказывание раввина в отношении Оханы

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу осудил высказывание главного раввина Иерусалима Шломо Амара в отношении спикера Кнессета Амира Оханы.

Соответствующее заявление он сделал вечером, 1 января.
 
"Я категорически осуждаю высказывания против ЛГБТ-сообщества и спикера Кнессета Амира Оханы. Каждый человек создан по образу Божию", - сказал он.

По словам Нетаниягу, этот принцип был принесен человечеству тысячи лет назад израильским народом.

"Это принцип, которым мы руководствуемся и сегодня", - подчеркнул он.

Напомним, раввина возмутил тот факт, что столь высокий пост занимает открытый гей. По его словам, назначение того, кто "утратил всякий стыд" - это "горе и позор".

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