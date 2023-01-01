



Нетаниягу осудил высказывание раввина в отношении Оханы

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу осудил высказывание главного раввина Иерусалима Шломо Амара в отношении спикера Кнессета Амира Оханы.



Соответствующее заявление он сделал вечером, 1 января.



"Я категорически осуждаю высказывания против ЛГБТ-сообщества и спикера Кнессета Амира Оханы. Каждый человек создан по образу Божию", - сказал он.



По словам Нетаниягу, этот принцип был принесен человечеству тысячи лет назад израильским народом.



"Это принцип, которым мы руководствуемся и сегодня", - подчеркнул он.



Напомним, раввина возмутил тот факт, что столь высокий пост занимает открытый гей. По его словам, назначение того, кто "утратил всякий стыд" - это "горе и позор".