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Нетаниягу осудил Орит Струк
26.06.2023 14:27 Аркадий Бочаровский

Нетаниягу осудил Орит Струк


Премьер-министр Биньямин Нетаниягу осудил слова министра поселений Орит Струк, которая обрушилась на начальника генштаба, начальника полиции и главу ШАБАКа, сравнив их с “группой Вагнера”. 

Офис Нетаниягу заявил, что он "отвергает слова министра, в демократическом обществе есть место для критики каждого, но нет места для критики людей, которые возглавляют нашу борьбу с терроризмом и за безопасность Израиля". 

В то же время сообщалось, что Нетаниягу поручил расследовать обвинения в применении чрезмерной силы силами безопасности против гражданских лиц в Иудее и Самарии "в свете количества жалоб за последние дни".

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