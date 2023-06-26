



Нетаниягу осудил Орит Струк



Премьер-министр Биньямин Нетаниягу осудил слова министра поселений Орит Струк, которая обрушилась на начальника генштаба, начальника полиции и главу ШАБАКа, сравнив их с “группой Вагнера”.



Офис Нетаниягу заявил, что он "отвергает слова министра, в демократическом обществе есть место для критики каждого, но нет места для критики людей, которые возглавляют нашу борьбу с терроризмом и за безопасность Израиля".



В то же время сообщалось, что Нетаниягу поручил расследовать обвинения в применении чрезмерной силы силами безопасности против гражданских лиц в Иудее и Самарии "в свете количества жалоб за последние дни".