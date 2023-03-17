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Нетаниягу осудил надпись на доме покойного отца Левина
17.03.2023 13:18 Алина Груднева

Нетаниягу осудил надпись на доме покойного отца Левина

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу прокомментировал ненавистническую надпись на доме покойного отца министра юстиции Ярива Левина.

"Решительно осуждаю этот акт, насильственное нападение на министра Нира Барката, когда он был на политическом мероприятии, и призывы к убийству в отношении председателя законодательной комиссии Симхи Ротмана", - сказал он.

По словам Нетаниягу, он ожидает того, что полиция и прокуратура немедленно предпримут меры против этих проявлений подстрекательства и насилия.

Напомним, на доме покойного отца Левина неизвестные написали: "Левин - враг народа".
 

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