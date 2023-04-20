



Нетаниягу: оставьте все споры за пределами кладбищ



Премьер-министр Биньямин Нетаниягу призвал политиков отложить все дискуссии относительно правовой реформы в День памяти и День независимости.



Соответствующее заявление он сделал в ходе видеообращения 20 апреля.



"В последние несколько месяцев среди нас бушуют важные дебаты о нашей демократии, но в эти дни я прошу всех выбранных народом лиц — справа и слева — отложить этот спор, оставить его за пределами кладбищ", — сказал Нетаниягу.



Он призвал политиков, чтобы те позволили семьям погибших воинов оплакать их смерть в тишине



"Единство — это требование времени, а семьи погибших заслуживают того, чтобы пережить эти дни, когда весь народ Израиля стоит единым фронтом за нашими героями без каких-либо аргументов", - добавил он.

